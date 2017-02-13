Испания

Барселона рассматривает кандидатуры правых защитников, которые могут заменить травмированного Алейша Видаля.

Напомним, что вчера Алейш получил ужасную травму, и сезон для него на этом завершился.

У Барселоны в обойме есть лишь Серхи Роберто, который номинально является хавбеком, но играет справа в защите. Это означает, что Луису Энрике нужно задуматься о приобретении правого защитника.

El Mundo Deportivo передает, что каталонцам могут подойти несколько кандидатур из числа свободных агентов.

Это уругвайский универсал Мартин Касерес, который с лета является свободным агентом, уйдя из Ювентуса. Также без клубов сейчас ветераны правой бровки Майкон (не продлил контракт с Ромой) и Жозе Босингва (не продлил контракт с Трабзонспором).

Также издание пишет об интересе к Антонио Рукавине из Вильярреала. Этот 33-летний серб может закрыть любую позицию в обороне.

Напомним, что зимой Барселона была близка к подписанию Дарио Срны из Шахтера, но трансфер всё же не состоялся.