Наставник Атлетико Диего Симеоне пообщался с журналистами после поединка с Сельтой (3:2).
MARCA
13 февраля 2017, 07:28
Атлети в драматичном матче в концовке матча вырвали победу у Кельтов, проигрывая со счетом 1:2. Матч запомнился не только закрученной интригой, но и красивейшим голом Фернандо Торреса. Правда, Эль Ниньо также отметился и нереализованным пенальти.
"Мы были бы еще лучше, если бы реализовывали наши пенальти. Это часть игры", — цитирует Симеоне Marca.
"Надеемся продолжить побеждать и исполнять пенальти более хладнокровно".
"Матч развивался таким образом, что отыгрыш казался маловероятным. Но мы оставались спокойным и добились его".
"Было ветрено и холодно, но фанаты дали нам импульс для эмоциональной и яркой концовки", — отметил специалист.