Испания

Наставник Атлетико Диего Симеоне пообщался с журналистами после поединка с Сельтой (3:2).

Атлети в драматичном матче в концовке матча вырвали победу у Кельтов, проигрывая со счетом 1:2. Матч запомнился не только закрученной интригой, но и красивейшим голом Фернандо Торреса. Правда, Эль Ниньо также отметился и нереализованным пенальти.

"Мы были бы еще лучше, если бы реализовывали наши пенальти. Это часть игры", — цитирует Симеоне Marca.

"Надеемся продолжить побеждать и исполнять пенальти более хладнокровно".

"Матч развивался таким образом, что отыгрыш казался маловероятным. Но мы оставались спокойным и добились его".

"Было ветрено и холодно, но фанаты дали нам импульс для эмоциональной и яркой концовки", — отметил специалист.