Форвард Атлетико Антуан Гризманн дал комментарий после матча против Сельты (3:2).
Marca
13 февраля 2017, 08:27
Француз стал автором решающего гола в матче в конце второго тайма. Атлетико ходу встречи дважды проигрывал, но всё же смог одолеть Кельтов.
"Мы были в состояние повернуть все в нашу пользу, ведь мы команда, которая всегда борется. Это мы и показали сегодня", — цитирует Гризманна Marca.
"Мы смогли взять три очка благодаря болельщикам".
"Иногда мяч не хочет идти в ворота, но нужно продолжать работать, как и всегда".
"Это был интенсивный поединок, но мы были к нему готовы. Нужно продолжать выигрывать оставшиеся встречи", — отметил форвард.