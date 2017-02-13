Испания

Форвард Атлетико Антуан Гризманн дал комментарий после матча против Сельты (3:2).

Француз стал автором решающего гола в матче в конце второго тайма. Атлетико ходу встречи дважды проигрывал, но всё же смог одолеть Кельтов.

"Мы были в состояние повернуть все в нашу пользу, ведь мы команда, которая всегда борется. Это мы и показали сегодня", — цитирует Гризманна Marca.

"Мы смогли взять три очка благодаря болельщикам".

"Иногда мяч не хочет идти в ворота, но нужно продолжать работать, как и всегда".

"Это был интенсивный поединок, но мы были к нему готовы. Нужно продолжать выигрывать оставшиеся встречи", — отметил форвард.