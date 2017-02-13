Испания

39 матчей во всех турнирах Реал не уходит с поля без забитого мяча — осталось лишь 5 игр для повторения достижения Барселоны в сезонах 1942/1943 и 1943/1944.

В субботу Сливочные переиграли на выезде Осасуну 3:1. Голами отметились Криштиану Роналду, Иско и Лукас Васкес.

Теперь голевая серия Реала насчитывает 39 матчей во всех турнирах. В последний раз бланкос уходили с поля без гола в апреле прошлого года – тогда в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов их остановил Ман Сити (0:0).

Таким образом подопечным Зидана не хватает лишь 5 матчей, чтобы повторить рекорд Барселоны в сезонах 1942/1943 и 1943/1944.

Реал был близок к рекорду, когда при Жозе Моуриньо в сезоне 2011/2012 выдал 41-матчевую голевую серию. Она оборвалась ничьей с Валенсией 0:0. Такой же результат Сливочные демонстрировали ранее при Лео Беенхаккере и Хуане Антонио Ипинье.

Для повторения рекорда Реалу нужно забивать в ворота Наполи, Эспаньола, Валенсии, Вильярреала и Эйбара. В случае выполнения этого условия Королевский клуб сможет установить новый рекорд 7 марта в ответной игре с Наполи.