Испания

Защитник Сельты Густаво Кабрал дал комментарий после встречи с Атлетико (2:3).

Кабрал стал автором первого гола в матче. Кельты были близки к победе, но пропустили 2 мяча в концовке поединка.

Напомним, на прошлой неделе Сельта в полуфинале Кубка Короля уступила Алавесу (0:1) и вылетела за шаг до финала.

"Это была очень интенсивная игра. Соперник собрался в нужный момент", — цитирует Кабрала Marca.

"Нам очень грустно, ведь мы дважды выходили вперед".

"Нужно продолжать работать и полагаться на нашу сплоченность. Только так можно прийти в себя".

"Мы получили два очень болезненных поражения подряд, но нужно идти дальше, ведь впереди матчи Лиги Европы с Шахтером", — подытожил аргентинец.

Напомним, что с Горняками первый матч Сельта проведет в четверг.