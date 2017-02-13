Испания

Решающий поединок текущего розыгрыша Кубка Испании состоится на домашней арене мадридского Атлетико.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Напомним, что финале нынешнего розыгрыша Копа дель Рей, который запланирован на 27 мая, встретятся Барселона и Алавес.

Интересно, что блаугранас являются действующими победителями и самым титулованным клубом в истории этого турнира, тогда как для баскского клуба грядущий финал Кубка Испании станет дебютным.

Стоит отметить, что в кубковом матче против Алавеса Барселона не сможет рассчитывать на форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, который получил 2-матчевую дисквалификацию.