Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Напомним, что финале нынешнего розыгрыша Копа дель Рей, который запланирован на 27 мая, встретятся Барселона и Алавес.

Интересно, что блаугранас являются действующими победителями и самым титулованным клубом в истории этого турнира, тогда как для баскского клуба грядущий финал Кубка Испании станет дебютным.

Стоит отметить, что в кубковом матче против Алавеса Барселона не сможет рассчитывать на форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, который получил 2-матчевую дисквалификацию.