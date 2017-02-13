Решающий поединок текущего розыгрыша Кубка Испании состоится на домашней арене мадридского Атлетико.
Висенте Кальдерон, BruceW/CreativeCommons
13 февраля 2017, 20:42
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.
Напомним, что финале нынешнего розыгрыша Копа дель Рей, который запланирован на 27 мая, встретятся Барселона и Алавес.
Интересно, что блаугранас являются действующими победителями и самым титулованным клубом в истории этого турнира, тогда как для баскского клуба грядущий финал Кубка Испании станет дебютным.
Стоит отметить, что в кубковом матче против Алавеса Барселона не сможет рассчитывать на форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, который получил 2-матчевую дисквалификацию.