Испания

Агент форварда Бетиса Романа Зозули Хосе Лоренцо Хименес в очередной раз высказал по поводу сложившегося в последние часы трансферного окна.

Как передает zbirna.com со ссылкой на испанских коллег, представитель Зозули недвусмысленно дал понять, что украинский футболист намерен, все-таки, выступать в составе Райо Вальекано на правах аренды.

Агент заявил, что ждет от руководства мадридских Молний серьезных шагов, направленных на урегулирование ситуации с той частью фанатов, которые против жизненной позиции.

Представитель футболиста так же отметил, что Зозуля готов выступать в Райо Вальекано при условии, когда ему и его близким ничего угрожать не будет.

"Это ненормально, что футболист должен выполнять свою работу под конвоем", — заявил агент же.