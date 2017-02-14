Испания

Защитник Атлетико Хуанфран Торрес не поможет своей команде из-за повреждения в ближайших встречах.

Хуанфран получил повреждение в поединке против Сельты (3:2) и не вышел на поле после перерыва. Вместо него на поле появился Шиме Врсалько.

Marca сообщает, что из-за повреждения подколенного сухожилия Торрес будет отсутствовать 2-3 недели.

Таким образом, вместо него на правом фланге обороны будет играть хорват Врсалько.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Хуанфрана 28 матчей и 2 гола во всех турнирах.

Напомним, что Атлетико на следующих выходных сыграет с хихонским Спортингом в чемпионате, а 21-го февраля в Леверкузене проведет первый матч 1/8 Лиги чемпионов с Байером. Кроме того, Хуанфран рискует пропустить матч Примеры против Барселоны, который состоится 26 февраля.