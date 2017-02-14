Испания

Полузащитник Эйбара Педро Леон может покинуть свой клуб уже ближайшим летом.

Педро перешел в Эйбар летом из Хетафе.

Леон поведал, что пришел он в баскский клуб исключительно из-за персоны главного тренера – Хосе Луиса Мендилибара.

По словам футболиста, контракт тренера с Оружейниками истекает уже летом. Леон же не знает, останется он в клубе летом, если уйдет энтренадор.

Логично сделать вывод о том, что Леон останется в Эйбаре, если в клубе останется Мендилибар.

Педро является одним из лидеров Оружейников. В текущем чемпионате на его счету 22 матча, в которых он забил 7 голов и отдал 2 ассиста.