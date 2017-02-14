Наставник Барселоны Луис Энрике подтвердил, что каталонцы могут подписать игрока на смену травмированному Алейшу Видалю.
Marca
14 февраля 2017, 12:17
Напомним, что Алейш получил ужасную травму, и сезон для него на этом завершился. У Барселоны в обойме есть лишь Серхи Роберто, который номинально является хавбеком, но играет справа в защите. Это означает, что Луису Энрике нужно задуматься о приобретении правого защитника.
По правилам Ла Лиги, если игрок получил серьезную травму, то команде можно купить одного игрока внутри Ла Лиги или подписать свободного агента.
"Алейшу становится лучше изо дня в день, начальная фаза восстановления проходит нормально", — цитирует Энрике Marca.
"Если мы теряем игрока, то должны подумать о замене. Наша команда не столь велика и есть большая вероятность того, что мы кого-то подпишем", — заявил специалист.
Испанские издания уже называли кандидатуры на вакантное место правого защитника свободных агентов Майкона, Жозе Босингву, Мартина Касереса, а также правого бека Вильярреала Антонио Рукавину.