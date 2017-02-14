Испания

Стала известна дата выборов нового главы испанской Федерации.

Нынешний руководитель организации Анхель Мария Вильяр доработает свой срок до мая, когда состоятся выборы.

Marca сообщает, что сменить Вильяра могут либо генсек Королевской Федерации Футбола Хорхе Перес, либо президент тренерского учебного центра CENAFE Мигель Анхель Галан.

Вильяр, который является также членом совета ФИФА и ключевой фигурой в УЕФА, руководит Федерацией с 1988 года.

Сейчас идет расследование, касаемо того, куда делись 1,2 млн. евро, которые Вильяр отправил на Гаити якобы на строительство футбольной академии.