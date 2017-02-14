Испания

Опорный полузащитник Бетиса Райан Донк восстанавливается после травмы.

Marca сообщает, что Донк уже начал готовиться к пятничному матчу Примеры против Гранады.

Он уже работал в зале и провел сессию на газоне.

Целью Донка является не только вернуться в игру и состав Бетиса, но и сыграть определенное количество матчей.

Бетис летом арендовал голландца у Галатасарая, с правом обязательного выкупа, если Донк за сезон проведет не менее 20-ти матчей, в которых он будет играть не менее 45-ти минут.

Пока что на счету Донка таких встреч 8. Ему нужно сыграть еще 12 поединков из 17-ти.