Полузащитник мадридского Атлетико Томас Партей заключил с клубом новое трудовое соглашение.
Томас Партей, Reuters
15 февраля 2017, 01:06
Стоит отметить, что 23-летний центрхав присоединился к академии Матрасников в 2011 году, а дебютировал в первой команде мадридцев в ноябре 2015 года.
Как сообщает официальный сайт Атлетико, Партей поставил свою подпись под новым личным контрактом, который рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне хавбек сборной Ганы отыграл за команду Диего Симеоне во всех турнирах 8 матчей, отметившись 2 результативными передачами.
Всего, на счету Партея 31 матч в футболке первой команды Атлетико.