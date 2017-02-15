Испания

Полузащитник мадридского Атлетико Томас Партей заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Стоит отметить, что 23-летний центрхав присоединился к академии Матрасников в 2011 году, а дебютировал в первой команде мадридцев в ноябре 2015 года.

Как сообщает официальный сайт Атлетико, Партей поставил свою подпись под новым личным контрактом, который рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне хавбек сборной Ганы отыграл за команду Диего Симеоне во всех турнирах 8 матчей, отметившись 2 результативными передачами.

Всего, на счету Партея 31 матч в футболке первой команды Атлетико.