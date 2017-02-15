Испания

Полузащитник испанского Лас Пальмаса Анхель Монторо ляжет под нож.

Стоит отметить, что 28-летний центрхав присоединился к канарцам на правах свободного агента в январе 2016 года.

Как сообщает официальный сайт Лас Пальмаса, сегодня Монторо перенесет операцию на латеральном мениске левого колена.

Ожидается, что восстановление испанца после хирургического вмешательства займет от одного до полутора месяцев.

В текущем сезоне Монторо отыграл за Лас Пальмас во всех турнирах 15 матчей (9 — в основе), отметившись одной результативной передачей.