Испания

Мадридский провинциальный суд не удовлетворил исковое заявление Реала против издания AS и профессора экономики из Университета Барселоны Хосе Марии Гая де Льебаны.

В сентябре 2014 года AS опубликовала интервью с профессором Хосе Марией Гаем де Льебаной. В нем специалист утверждал, что настоящий долг Реала равен 602 млн евро.

Кроме того, специалист из Университета Барселоны связывал переходы в Реал колумбийца Джеймса Родригеса, коста-риканца Кейлора Наваса и мексиканца Хавьера Эрнандеса с потенциальной деятельностью строительной компании ACS в этих странах. Эта компания принадлежит Флорентино Пересу.

Перес подал иск, утверждая, что была задета его честь и потребовал 100 тысяч евро в качестве компенсации. Судья Франсиско Серрано Арналь удовлетворил иск в первой инстанции, однако дело было передано в Мадридский провинциальный суд.

На данном этапе суд не только отклонил иск Переса, но еще и обязал его вместе с ACS возместить ответчику судебные издержки.

В вынесенном вердикте говорится, что Гай де Льебана имеет право на свободу слова, а также что подобные вопросы к трансферам Реала звучали и на страницах других изданий.

У Переса остается право апелляции в Верховный суд Испании.