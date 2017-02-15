Испания

Нападающий Бетиса Роман Зозуля поведал о своей готовности вернуться в Днепр.

Напомним, Зозуля не может выступать за Бетис, так как в течение сезона он был заявлен за три команды. ФИФА разрешила футболисту вернуться в Днепр, однако у клуба имеются проблемы с УЕФА, которые препятствуют переходу.

"Мне нужно играть. Всем будет хорошо, если я вернусь в Днепр. И Бетису, и национальной сборной, ведь у меня будет игровая практика", — приводит слова Зозули FootballHub.

"Единственный вариант, при котором я буду играть, — это возвращение в Днепр, но к клубу были применены санкции по трансферам, так что я не знаю, как получится".

"Готов ли я вернуться в Днепр? Конечно. С радостью. Готов пешком идти туда".