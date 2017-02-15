Испания

Полузащитник Реала Джеймс Родригес может пополнить ряды Ротен.

По информации немецкого издания Sport Bild, 25-летнего колумбийца привлекает возможность вновь поиграть под руководством Карло Анчелотти, поэтому он готов перейти в Баварию.

Напомним, что Родригес перебрался в Реал из Монако летом 2014 года за 75 миллионов евро.

Контракт колумбийца с Галактикос рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Родригес провел 19 матчей во всех турнирах в составе Реала, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.