Полузащитник Реала Джеймс Родригес может пополнить ряды Ротен.
Джеймс Родригес, AP
15 февраля 2017, 16:19
По информации немецкого издания Sport Bild, 25-летнего колумбийца привлекает возможность вновь поиграть под руководством Карло Анчелотти, поэтому он готов перейти в Баварию.
Напомним, что Родригес перебрался в Реал из Монако летом 2014 года за 75 миллионов евро.
Контракт колумбийца с Галактикос рассчитан до лета 2020 года.
В текущем сезоне Родригес провел 19 матчей во всех турнирах в составе Реала, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.