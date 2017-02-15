Испания

Защитник Эйбара Андер Капа может заменить в составе блаугранас серьезно травмированного латераля Алейша Видаля.

Напомним, что 27-летний фулбек Барселоны получил перелом голеностопа в поединке с Алавесом (6:0) и выбыл из строя до конца сезона.

Позже стало известно, что каталонскому клубу будет разрешено в порядке исключения подписать замену для Видаля.

Как информирует испанское издание AS, выбор блаугранас пал на Капу и они уже обратились к Эйбару по поводу аренды игрока.

В текущем сезоне 24-летний Капа провел 17 матчей в Примере и 6 поединков в Кубке Испании.