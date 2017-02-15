Испания

Перенесенный из-за непогоды поединок Депортиво и Бетиса проведут 8-го марта.

Руководство Ла Лиги постановило, что матч 21-го тура Примеры состоится вечером 8 марта. Хозяева (Депортиво) вскоре должны установить время начала поединка.

Матч должен был состояться 3-го февраля, но из-за мощного шторма игру решили перенести.

Напомним, что тогда даже пострадала крыша стадиона Риасор в Ла-Корунье.

Бетис с 24 очками занимает 13-е место в Примере, а Депортиво на 16-м месте отстает от вердибланкос на 5 очков.

Напомним, что также в 21-м туре не удалось сыграть Сельте и Реалу, но даты проведения их поединка пока еще нет.