Испания

Наставник Атлетико Диего Симеоне получил предупреждения за свое поведение в матче против Сельты (3:2).

Дисциплинарный комитет Ла Лиги вынес решения по инцидентам, произошедшем в прошлом туре.

Комитет решил присудить Симеоне технический фол за его поведение в матче против Кельтов.

Напомним, что на выходных Атлети в драматичном матче в концовке матча вырвали победу у Кельтов, проигрывая со счетом 1:2.

Отметим также, что комитет решил на два матча дисквалифицировать вратаря хихонского Спортинга Диего Мариньо за протесты в адрес арбитра, а также полузащитнику Вильярреала Роберто Сориано за отмашку и удаление.