Испания

Форвард Бетиса Роман Зозуля рассказал о последних своих разговорах с Райо Вальекано, за которое форвард должен выступать до конца сезона.

"В Райо говорят мне поехать поиграть на один-два дня. Почему на один-два дня, а не на 5 месяцев? Может все будет хорошо", — начал форвард Бетиса в интервью Football Hub.

"В клубе, наверное, знают, что что-то будет. Они просто хотят меня кинуть, как наживку, чтобы что-то случилось, чтобы потом можно было их словить и посадить, открыть какие-то уголовные дела".

"Они не объясняют, что такое угроза жизни, но, если мне ставят охрану, моей семье – это, как я понимаю, автоматически уже угроза жизни".

"О каком футболе может идти речь, если ребенок будет идти в школу с охранником – это не угроза жизни? Что жена будет ходить за продуктами в магазин и с ней будет охранник?", – сказал Зозуля.