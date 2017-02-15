Испания

Менеджмент Атлетика желает продолжать сотрудничать с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

Президент Атлетика Хосу Уррутия заявил, что план A для его клуба на следующий сезон – продолжать сотрудничество с Вальверде.

Уррутия также отметил, что он беспокоится по поводу продления контракта с Вальверде.

В марте прошлого года Львы продлили контракт с Вальверде де лета нынешнего года.

Сейчас Атлетик занимает в Примере 8-е место, а завтра сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Вальверде начал тренерскую карьеру в Атлетике и был главным тренером басков с 2003 по 2006 год, а во второй раз возглавил Львов он в 2013 году.