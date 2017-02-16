Испания

Нападающий Бетиса Роман Зозуля рассказал о том, что случилось 31-го января — 1-го февраля, когда он намеревался уйти в аренду в Райо Вальекано.

"Со мной разговаривал главный тренер Бетиса и сказал, что видит меня в основе, но через полгода, ведь сейчас большая конкуренция. Он попросил, чтобы я ушел в аренду. Оставалось полтора дня до закрытия трансферного окна и агенты нашли вариант с Райо Вальекано", — заявил Зозуля в интервью Football Hub.

"Я сначала не хотел, но за четыре часа до закрытия трансферного окна я дал добро. Решил, что сейчас мне нужно играть, чтобы вернуться в Бетис и уже играть в основе. Перед ответом Райо Вальекано я советовался с Андреем Шевченко, и он посоветовал мне переходить, чтобы получить игровую практику. Мне нужно было услышать мнение главного тренера сборной".

"В Райо Вальекано сразу сказали не переживать по поводу болельщиков, и после подписания контракта я сразу написал письмо болельщикам, чтобы объяснить всю ситуацию. Когда приехал в офис клуба, то увидел группу людей, человек семь-десять, они меня обзывали. Я хорошо испанский не знаю, но эти слова понял".

"Представители клуба радужно встретили меня и попросили не обращать внимания на ультрас, но я хотел сначала переговорить с этими болельщиками. Я прождал час, но мне так и не дали поговорить с ультрас, а потом агент сказал, что мы уезжаем. Вывели нас через черный ход и мы уехали".

"А там уже была милиция, еще ультрас подтянулись. Потом уже агент начал рассказывать, что болельщики Райо Вальекано считают меня фашистом, поэтому пришлось в Мадриде даже прятаться в какой-то чебуречной. К нам туда приехал президент клуба, он сильно извинялся и просил уезжать обратно в Севилью".

"Я так понял, что ультрас поставили президенту Райо Вальекано ультиматум – или они, или я. Нам даже на поезде запретили ехать, ведь нас уже там ждали, поэтому пять-шесть часов ехали в Севилью на машине".

"На следующий день у нас была встреча с президентом ассоциации футболистов Испании и президентом Федерации. Они мне посоветовали вновь возвращаться в Райо Вальекано и посмотреть, что будет пару дней, или тренироваться с Бетисом. В Райо Вальекано я уходил на такие же финансовые условия, но половину зарплаты должен был платить именно Бетис. Насколько я понимаю, Райо Вальекано будет отказываться платить зарплату", — поведал форвард.