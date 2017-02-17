Глава Королевского клуба хочет покинуть свой пост.
Флорентино Перес, marca.com
17 февраля 2017, 10:27
Президент мадридского Реала Флорентино Перес планирует покинуть свой пост.
Согласно информации издания AS, президент Королевского клуба сейчас занят поиском преемника, который должен придерживаться правил клуба и продолжить работы по реконструкции стадиона Сантьяго Бернабеу.
Флорентино Перес является президентом Реала с 2000 года, выиграв президентские выборы у Лоренсо Санса. В феврале 2006 года он уволился, но спустя три с половиной года вернулся на этот пост.
За время правления Флорентино Переса Сливочные выиграли чемпионат Испании (2000/01, 2002/03, 2011/2012), Лигу чемпионов (2001/02, 2013/14, 2015/16), Клубный чемпионат мира (2014, 2016).