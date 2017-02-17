Испания

Центрбек мадридского Реала Серхио Рамос не поможет своей команде в ближайшем матче.

Рамос получил травму бедра в последнем поединке своей команды против Наполи в Лиге чемпионов (3:1). Тогда капитан Сливочных покинул поле на 71-й минуте встречи.

В последние дни Рамос тренировался вне общей группы.

Как информирует издание Marca, 30-летний футболист из-за этого повреждения не поможет своей команде в матче с Эспаньолом, который состоится в ближайшую субботу в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги.

В текущем сезоне Рамос провел за Реал 23 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 1 ассист.