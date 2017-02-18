Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал игру Гарета Бэйла.

"Я рад за Бэйла, который снова почувствовал себя в игре после трех месяцев вне поля. Я сказал ему выйти и получить удовольствие от игры. Гарет — особенный футболист", - цитирует Зидана Marca.

Также наставник мадридцев поделился мнением о игре Криштиану Роналду.

"Роналду не зол из-за того, что не забил. Он выглядит довольным, ведь провел хороший матч и играл на партнеров. Я не беспокоюсь, потому что Криштиану всегда делает результат в ключевые моменты сезона", добавил тренер Галактикос.

Отметим, что Реал обыграл Эспаньолом (2:0) в матче 23-го тура Примеры, на 33-й минуте Сливочных вывел вперед Альваро Мората, а на 83-й победу Реала закрепил полузащитник Гарет Бэйл.