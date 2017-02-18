Испания

Реал в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграл Эспаньол со счетом 2:0.

Реал дома в Мадриде обыграл Эспаньол в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:0.



На 33-й минуте Галактикос вывел вперед форвард Альваро Мората, а на 83-й победу Реала закрепил полузащитник Гарет Бэйл. Отметим, что для валлийца это был первый матч за три месяца после восстановления от травмы голеностопа.

Реал продолжает лидировать в турнирной таблице с 52 очками, Эспаньол расположился на 9-й строчке.