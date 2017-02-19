Испания

Несмотря на вынужденную замену в матче с Эспаньолом, защитник Реала Начо не получил повреждение.

Начо попросил замену на 81-й минуте поединка против Эспаньола. Marca сообщает, что это всего лишь третий случай, когда защитник был замене. Впервые Начо был заменен в апреле 2011 года в игре против Сарагосы. Вторая замена случилась в декабре 2012, когда Реал встречался с Вальядолидом.

Marca утверждает, что Начо был заменен из-за проблем с диафрагмой.

Предполагается, что уже завтра испанец возобновит тренировки и тренерский штаб сможет рассчитывать на него в игре против Валенсии 22 февраля.

В нынешнем сезоне на счету Начо 22 матча во всех турнирах за Реал, в которых он отметился 1 голом и 2 результативными передачами.