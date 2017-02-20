Андрес Иньеста провел юбилейный матч в футболке каталонцев.
Андрес Иньеста, fcbarcelona.com
20 февраля 2017, 09:30
Матч 23-го тура Примеры против Леганеса стал для испанского полузащитника Андреса Иньесты 400-м за Барселону в чемпионате. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Иньеста вышел на замену вместо Андре Гомеша на 80-й минуте игры.
Иньеста играет в составе каталонцев с 2002 года. В текущем сезоне 32-летний полузащитник отдал 3 ассиста в сыграных 10 встречах. За свою карьеру Иньеста восемь раз становился чемпионом Испании.