Испания

Андрес Иньеста провел юбилейный матч в футболке каталонцев.

Матч 23-го тура Примеры против Леганеса стал для испанского полузащитника Андреса Иньесты 400-м за Барселону в чемпионате. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

🔴🔵 Andrés Iniesta arriba als 400 partits amb el Barça a la Lliga #FCBLeganés pic.twitter.com/4mQQK9WLQm — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 19 февраля 2017 г.

Иньеста вышел на замену вместо Андре Гомеша на 80-й минуте игры.

Иньеста играет в составе каталонцев с 2002 года. В текущем сезоне 32-летний полузащитник отдал 3 ассиста в сыграных 10 встречах. За свою карьеру Иньеста восемь раз становился чемпионом Испании.