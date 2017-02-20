Испания

Нападающий Валенсии Симоне Дзадза до матча с Атлетиком в последний раз забивал еще 1 мая 2016 года.

Дзадза первую часть сезона провел на правах аренды в Вест Хэме. Соглашение было рассчитано до конца сезона, но итальянец настолько не впечатлил Молотобойцев, что те досрочно вернули его в Ювентус.

Старая Синьора не стала оставлять у себя игрока сборной Италии, а отправила его в очередную аренду – в Валенсию. В соглашении есть пункт, по которому Летучие Мыши обязаны выкупить Симоне, если он сыграет за них 10 матчей и команда при этом не вылетит в Сегунду.

Вчера Дзадза отличился дебютным голом за Валенсию – пострадал Атлетик из Бильбао. Этот гол стал вторым и последним в поединке – левантийцы выиграли 2:0. Первый мяч записал на свой счет Нани.

После 22 сыгранных матчей в активе Валенсии 23 очка. Команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. В среду Летучие Мыши примут на домашней арене Реал.