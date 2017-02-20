Испания

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу выступил в поддержку главного тренера Луиса Энрике, который впал в немилость к фанатам.

Барселона потерпела сокрушительное поражение от ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 0:4. В чемпионате дела также идут не лучшим образом – каталонцы уступают 1 пункт Реалу, но сыграли на 2 матча больше.

В 23-м туре чемпионата Испании команда на последних минутах вырвала победу 2:1 над скромным Леганесом, после чего и тренер, и игроки подверглись обструкции фанатов.

Контракт Энрике с клубом истекает в конце сезона и пока что стороны не говорили о его продлении.

"Мы договорились обсудить контракт в апреле. Сейчас нужно сконцентрироваться на предстоящих матчах", — цитирует Бартомеу Omnisport.

"Луис Энрике – это тот тренер, которого мы хотим видеть в Барселоне. Он проделывает великолепную работу. За исключением матча в Париже, мы очень довольны его результатами".

Барселона попытается исправить ситуацию в матче против ПСЖ 8-го марта.