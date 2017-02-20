Испания

Главный тренер Барселоны Луис Энрике встал на защиту своих подопечных после матча с Леганесом (2:1).

В последнее время Барселона не радует своих болельщиков игрой и результатами. После сокрушительного поражения в Лиге Чемпионов от ПСЖ (0:4), каталонцы чудом вырвали победу в матче чемпионата против Леганеса (2:1), реализовав пенальти на 90-й минуте встречи.

В связи с этим игроки и главный тренер команды были подвергнуты освистыванию со стороны своих же болельщиков.

"Мы ожидали, что это будет сложный матч, учитывая то, что произошло в Лиге чемпионов", — сказал Энрике после матча.

"Игра началась для нас наилучшим образом, но спустя некоторое время мы потеряли уверенность. Я отвечаю перед командой и болельщиками. В данный момент мы нуждаемся в поддержке".

"Я не понимаю освистывание Андре Гомеша. Не думаю, что в этом есть смысл, но фанаты имеют право высказывать свое недовольство".

"Освистывайте меня, а не футболистов. Я понимаю это, учитывая текущие результаты и игру в Париже. Я приму любую критику, но игроки нуждаются в доверии со стороны болельщиков. Не думаю, что освистывание может как-то нам помочь".