Испания

Правый защитник Саутгемптона Седрик Соарес снова рассматривается Барселоной в качестве потенциального усиления.

Об интересе Барселоны к Седрику сообщалось еще в 2015 году, когда игрок выступал за лиссабонский Спортинг. В июне того же года борьбу за игрока у других клубов выиграл Саутгемптон, и с тех пор интерес сине-гранатовых к португальцу остыл.

Свои взоры Барса снова обратила на Седрика после того, как требования тренерского штаба не смог удовлетворить Алейш Видаль. Кроме игрока Святых блаугранас рассматривали варианты с приобретением Дарио Срны, Штефана Лихтштайнера и Эктора Бельерина.

Недавно Алейш Видаль получил тяжелую травму, которая вывела его из строя примерно на 5 месяцев, что вынуждает Барселону снова выходить на трансферный рынок в поисках правого защитника, способного сразу же усилить команду.

Как информирует Daily Telegraph, сейчас испанский клуб снова раздумывает над приобретением 25-летнего Седрика. Ожидается, что предложение по игроку Барселона сделает уже в начале следующего трансферного окна.

Действующее соглашение Соареса с Саутгемптоном рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 21 матч во всех турнирах и отметился 1 ассистом.