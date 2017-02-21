Испания

Классное взятие ворот полузащитника Пабло Форналса помогло Малаге в родных стенах одолеть Лас Пальмас (2:1).

Вчера Малага в родных стенах добилась волевой победы над Лас Пальмасом в рамках 23-го тура испанского чемпионата — 2:1.

На 27-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу гостей хавбеку Малаги Форналсу удалось забить красивейший гол. Игрок умудрился с острого угла отправить мяч за спину голкиперу, находясь при этом в окружении нескольких защитников.