Испания

Эусебио Сакристан подписал новое соглашение с Сосьедадом, рассчитанное до июня 2019 года.

52-летний Сакристан был назначен тренером Сосьедада в ноябре 2015 года. На этом посту он заменил Дэвида Мойеса. До этого Эусебио 4 сезона тренировал вторую команду Барселоны.

В прошлом сезоне Ла Реал финишировал 9-м. При Сакристане баски выиграли 26 матчей, 11 свели вничью и проиграли 21.

"Я сильно привязан к клубу и рад, что мне предстоит работать с этими игроками еще два года", — заявил Сакристан в интервью клубному телевидению.

"Я очень счастлив, очень благодарен и преисполнен чувства ответственности".

Ранее слухи даже связывали Сакристана с возможным возвращением в Барселону, которая может распрощаться с нынешним главным тренером Луисом Энрике.

После 23 матчей в активе Сосьедада 41 пункт. Команда идет на 5-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.