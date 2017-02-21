Испания

Тренер Рубен Бараха покидает Райо Вальекано сражающимся за выживание в Сегунде — команду от зоны вылета отделяет лишь 1 пункт.

Бараха возглавил Райо Вальекано в ноябре 2016 года. Он сменил на этом посту Хосе Рамона Сандоваля.

В клубе из пригорода Мадрида дела у Барахи не задались. Поражение от Мирандеса (1:2) переполнило чашу терпения руководства и специалист был отправлен в отставку.

"Клуб должен поблагодарить Бараху за его профессионализм. Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере", — гласит заявление Райо.

За 14 туров до финиша Райо Вальекано занимает 16-е место в Сегунде. От зоны вылета Пчел отделяет лишь один балл.