Испания

Защитник Барселоны Жерар Пике напомнил, что команда многими успехами обязана главному тренеру Луису Энрике и заверил, что игроки всецело поддерживают своего наставника.

Контракт Луиса Энрике с Барселоной истекает в конце сезона и вполне возможно, что астурийский специалист покинет клуб. Он ранее сообщал, что сам не знает, пожелает ли продолжить работу.

В последнее время на Энрике обрушилась лавина критики – Барселона в Лиге чемпионов была уничтожена ПСЖ 0:4. После этого в чемпионате каталонцы лишь на последних минутах вырвали победу над скромным Леганесом – 2:1.

Впрочем, защитник Жерар Пике уверен, что не следует спешить называть Энрике плохим специалистом.

"Когда Энрике пришел в Барселону, мы были в полном г**не. А с ним мы сделали требл", — заявил Пике.

"Я бы хотел, чтобы все оглянулись и увидели, какую роботу Луис проделал с нами. Мы будем стоять за Луиса Энрике насмерть. Все вместе мы попытаемся преодолеть этот спад формы. Да, мы сейчас переживаем не лучший период. Уже полтора месяца показываем не тот футбол, что хотелось бы. Но мы можем вернуться на правильный путь".

"У Барселоны по-прежнему есть шансы на победу во всех трех турнирах, хотя в Лиге чемпионов действительно тяжело будет пройти дальше. Но бывали ситуации и похуже. Команда будет биться до конца. Я не сомневаюсь, что этого желает и тренер, и игроки. Все вместе мы работаем над поиском решений".

В воскресенье Барселона сыграет на выезде с Атлетико.