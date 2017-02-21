Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заверил, что понимает мысли полузащитника Иско Аларкона о возможном трансфере, однако он рассчитывает на футболиста.

Недавно Иско заявил, что его все устраивает в Реале, за исключением игровой практики. Испанец допустил, что может покинуть клуб, чтобы играть более регулярно.

Издание Marca утверждает, что Аларкон даже попросил своих агентов связаться с клубами, которые ранее проявляли к нему интерес и что наиболее вероятным вариантом для Иско является Манчестер Сити.

"Я могу понять Иско. Его слова о возможном уходе – не проблема. Когда футболист играет не так часто, как хотелось бы, такие вещи всегда происходят. Но у нас матчи каждые три дня и для меня важно, чтобы каждый оставался включенным, чтобы мы были едины до самого конца", — заявил Зидан.

"Я рассчитываю на Иско, он мне нравится, как игрок. У меня 24 очень хороших футболиста. Когда ты делаешь замены, то это не потому, что кто-то другой тебе нравится больше. Например, не так давно я хотел задействовать Марко Асенсио, но вместо этого мне пришлось выпускать защитника из-за травмы Начо".

"Не могу сказать, что будет в июне или что игроки не раздумывают о будущем уже сейчас. Посмотрим, что случится летом. Правда в том, что сейчас это – не самое важное".

Летом истекает контракт португальского защитника Пепе.

"Например, Пепе – важный для нас игрок. Больше всего меня интересует, когда он сможет играть, а не его контракт. Я буду рассчитывать на него до самого конца. В каких-то матчах Пепе будет играть, в каких-то – нет. У нас восемь очень хороших защитников".

Также Зидан прокомментировал возможность участия в игре с Валенсией лидеров команды – вингеров Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

"Роналду должен сыграть. Что касается Бэйла – это будет видно завтра".

Перенесенный матч 16-го тура Ла Лиги начнется 22 февраля в 19.45 по киевскому времени.