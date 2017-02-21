Испания

Хавбек Байера Юлиан Брандт заинтересовал руководство Галактикос.

Реал внимательно следит за полузащитником Байера и сборной Германии Юлианом Брандтом. Об этом сообщает Marca.

По мнению испанского издания, именно Брандт может заменить в Реале Иско, который намерен покинуть мадридский клуб по окончании сезона.

20-летний хавбек играет за первую команду Байера с 2014 года. Сообщается, что в услугах полузащитника заинтересованы Атлетико, Бавария и ряд клубов АПЛ,

В текущем сезоне игрок сыграл 23 встречи, трижды забил и шесть раз ассистировал партнерам. В активе полузащитника четыре матча за национальную команду.