Хавбек Байера Юлиан Брандт заинтересовал руководство Галактикос.
Юлиан Брандт (слева), AFP
21 февраля 2017, 19:52
Реал внимательно следит за полузащитником Байера и сборной Германии Юлианом Брандтом. Об этом сообщает Marca.
По мнению испанского издания, именно Брандт может заменить в Реале Иско, который намерен покинуть мадридский клуб по окончании сезона.
20-летний хавбек играет за первую команду Байера с 2014 года. Сообщается, что в услугах полузащитника заинтересованы Атлетико, Бавария и ряд клубов АПЛ,
В текущем сезоне игрок сыграл 23 встречи, трижды забил и шесть раз ассистировал партнерам. В активе полузащитника четыре матча за национальную команду.