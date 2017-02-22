Испания

19:45, Валенсия, Месталья, Арбитр — Рикардо Де Бургос (Бильбао).

В перенесенном матче 16-го тура испанской Примеры Валенсия на Месталье сыграет против мадридского Реала. Этот поединок не состоялся из-за участия Галактикос на клубном чемпионате мира в Японии, который они уверенно выиграли.

Дела у Летучих мышей идут сейчас очень плохо. Из последних 5 игр они добыли всего 2 победы. Только Валенсия очухалась после провального января, как их тут же в нокаут отправилЛас-Пальмас, а потом еще и Эйбар (0:4). После была ничья с Бетисом (0:0) и победа над уставшим после Лиги Европы Атлетик Бильбао (2:0).

Реал Мадрид уверенно победил Наполи (3:1) в ЛЧ. В строй вернулся Гарет Бэйл голодный до забитых голов, и показавший это в игре с Эспаньолом, а также все те, кто был травмирован. Сейчас у Зизу нет кадровых проблем, и отсутствие одного Данило вряд ли слишком негативно скажется на перспективах команды.Скорее всего, мы увидим знакомый Реал, который прокатывается танком по сопернику.

Ориентировочные составы

Валенсия: Алвес — Кансело, Мангаля, Гарай, Гайа, Перес, Парехо, Хаддади, Орелльяна, Нани, Заза

Реал: Навас – Марсело, Рамос, Варан. Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Хамес, Бензема, Роналду

Пропустят матч

Реал: Данило (травмирован).

Валенсия: Мартин Монтойя, Санти Мина и Родриго Морено (травмированы).

Интересные факты

Реал проиграл Валенсии один раз в последних 16 матчах.

Последние шесть встреч между этими командами отличаются высоким количеством голов – минимум три мяча в поединке.

Только три команды из зоны вылета пропутсили больше Валенсии в этом сезоне Ла Лиги.