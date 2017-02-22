Испания

Полузащитник Реала Хамес Родригес уверен, что любое сочетание игроков Сливочных способно добиваться хороших результатов на поле.

Сегодня Реалу предстоит сыграть против Валенсии в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании. Наставник Сливочных Зинедин Зидан провел обширную ротацию в субботнем матче против Эспаньола (2:0). Француз вновь намерен перетасовать состав, чтобы сохранять игроков свежими в напряженном графике игр.

"Ротация не повлияет на Реал. Сколько бы изменений не было сделано, мы все в хорошей форме. Думаю, это потому, что в Реале собраны прекрасные игроки", — заявил Хамес Родригес.

"Дела у команды идут хорошо. Сейчас нам предстоит загруженный график, мы должны отнестись к этому очень дисциплинированно и проявить волю к победе".

"В матче с Валенсией нам важно набрать три пункта. С самого начала игры нужно действовать очень напористо, но в то же время сохранять концентрацию, чтобы соперник не мог подловить нас на ошибке".

Поединок между Валенсией и Реалом начнется сегодня в 19.45 по киевскому времени.