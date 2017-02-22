Испания

Фулбек Алавеса Кико Фемения подписал предварительный контракт с Уотфордом.

Барселона заплатила Эркулесу 2 млн евро за Фемению в 2011 году. Однако Кико так и не сумел пробиться в ряды первой команды на Камп Ноу. После этого он неожиданно перебрался в Реал. Там он сыграл 5 матчей за вторую команду и отправился в Алькоркон.

Карьера Фемении пошла вверх после того, как он перешел в Алавес в 2015 году. 26-летний фулбек сыграл важную роль в возвращении басков в Ла Лигу.

По информации AS, в Кико были заинтересованы Валенсия, Бетис, Вильярреал и Эспаньол.

Тем не менее, сообщает издание, Фемения решил перебраться в Англию и уже заключил предварительный контракт с Уотфордом. Ожидается, что позже Фемения заключит контракт с Шершнями до 2020 года.