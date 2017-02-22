Испания

Подопечные Воро в родных стенах смогли одолеть лидера чемпионата — мадридский Реал (2:1).

Поединок Валенсии и Реала на Месталье всегда вызывал интерес у болельщиков. В родных стенах Летучие мыши способны оказать сопротивление любому сопернику, а Реал не выигрывал на этом стадионе уже два года. Другое дело, что нынешнюю Валенсию вряд ли кто-то считал серьезным раздражителем для Сливочных, учитывая нынешнее турнирное положение команды, однако в принципиальности сегодняшнего матча мало кто сомневался.

Реал с первых минут встречи взял мяч под свой контроль и пытался подобраться к воротам Диего Алвеса, однако продлилось это недолго. В своей первой же атаке хозяевам поля удалось открыть счет в матче. Мунир Эль Хаддади отпасовал на Дзадзу в штрафную, который с разворота в прекрасном стиле отправил мяч в дальний угол. Просто блестящий гол получился у Симоне!

Спустя еще четыре минуты Летучим мышам удалось во второй раз шокировать Сливочных. Тогда Валенсия убежала в стремительную контратаку, Нани отдал передачу на Орельяну, который низом отправил мяч мимо ног Кейлора Наваса. Полный провал защиты Реала, а особенно левого фланга обороны.

После такого двойного удара Реал очень долго не мог прийти в себя. Несколько раз подопечные Зидана опасно пробивали из-за пределов штрафной, однако для опытного голкипера Валенсии эти удары были легкой добычей. Несмотря на отсутствие моментов у ворот Валенсии, Реалу все-таки удалось отыграть один мяч на исходе первой половины. Марсело навесил в штрафную на Роналду, который в своем стиле поразил ворота головой после прекрасного прыжка. Типичный гол португальца.

Реал активно начал второй тайм, пытаясь на первых же минутах сравнять счет, однако все потуги гостей успешно нивелировались игроками Валенсии. За весь второй тайм можно вспомнить несколько дальних ударов от Каземиро и Роналду, а также опасные прострелы Марсело и Карвахаля. Валенсия же не особо думала об атаке, стараясь сохранить победный для себя счет.

И все же у Реала был шанс уйти от поражения на последних минутах. Вышедший на замену Бэйл классно головой пробивал после навеса с угла поля, после чего мяч летел в ворота Лопеса, однако на его пути стала нога Энцо Переса.

2:1 — вполне заслуженная победа Валенсии, которая добавит пищи для размышлений тренерскому штабу Королевского клуба перед важнейшим отрезком сезона.

Football.ua

Валенсия — Реал 2:1

Голы: Дзадза, 5, Орельяна, 9 — Роналду, 44

Валенсия: Диего Алвес — Канселу, Гарай, Мангала, Гайя — Парехо, Перес, Мунир, Орельяна (Солер, 56), Нани (Сикейра, 40) — Дзадза (М. Суарес, 74)

Реал: Навас — Карвахаль, Варан (Начо, 73), Рамос, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич (Васкес, 76) — Хамес (Бэйл, 62), Бензема, Роналду

Предупреждения: Дзадза, Мунир, Перес, Мангала — Карвахаль, Варан