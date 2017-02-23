Испания

Центральный защитник Реала Рафаэль Варан во вчерашнем матче против Валенсии (1:2) получил травму.

Вчера Реал на выезде уступил Валенсии со счетом 1:2. В этом поединке повреждение получил центральный защитник Сливочных Рафаэль Варан. Француз покинул поле на 72-й минуте матча.

Как информирует AS, у Варана мышечная травма, из-за который он оcтанется вне футбола как минимум на три недели.

При этом отмечается, что точные сроки восстановления 23-летнего центрбека станут известны после прохождения углубленного медицинского обследования, которое запланировано на сегодня.

В текущем сезоне Варан провел за Реал 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 ассист.