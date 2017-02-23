Испания

Наставник Реала Зинедин Зидан поделился своими впечатлениями после мачта с Валенсией (1:2).

Вчера Реал на выезде уступил Валенсии со счетом 1:2. При этом Сливочные умудрились пропустить два гола за первые 10 минут матча.

"Реал проиграл игру в первые 10 минут матча. В начале встречи мы играли в свой футбол, пытались создавать моменты, но совершили ошибки, которые привели к двум голам. У нас было 80 минут, чтобы вернуться в игру, но нам постоянно чего-то не хватало", — цитирует Зидана официальный сайт Реала.

"Футболисты Реала должны оставаться максимально сосредоточенными. Если мы теряем концентрацию хотя бы на мгновение, то нас наказывают. Я не ищу оправданий, просто мы должны думать обо всем этом в следующем матче".

После сыгранных 23 туров Ла Лиги Реал располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата , опережая вторую Барселону на один балл. При этом у бланкос остается одна игра в запасе.