Испания

Защитник Барселоны Хорди Альба высказал слова поддержки в адрес наставника команды Луиса Энрике.

Из-за последних неутешительных результатов Барселоны, а в особенности из-за блеклой игры команды, наставник блаугранас Луис Энрике подвергается нешуточной критике.

Ранее в его поддержку высказывались ряд игроков Барселоны, а также руководство клуба. На этот раз настала очередь Хорди Альбы.

"Я останусь с Энрике до самой смерти. Этот тренер очень многому меня научил", — сказал Альба в интервью испанской Marca.

"От него я познал некоторые футбольные азы, о которых раньше и не догадывался. Энрике — лучший тренер для Барселоны на данный момент".