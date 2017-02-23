Испания

Серхио Эскудеро останется в составе андалусийцев до 2021 года.

Левый защитник Севильи Серхио Эскудеро продлит контракт с андалусийцами на еще на два года. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Теперь контракт 27-летнего защитника рассчитан до июля 2021 года. Ожидается, что футболист подпишет соглашение в начале следующей недели.

В составе Севильи Серхио Эскудеро играет с лета 2015 года. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей и отдал 1 результативную передачу.