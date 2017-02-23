Серхио Эскудеро останется в составе андалусийцев до 2021 года.
Серхио Эскудеро, Getty Images
23 февраля 2017, 16:11
Левый защитник Севильи Серхио Эскудеро продлит контракт с андалусийцами на еще на два года. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Теперь контракт 27-летнего защитника рассчитан до июля 2021 года. Ожидается, что футболист подпишет соглашение в начале следующей недели.
В составе Севильи Серхио Эскудеро играет с лета 2015 года. В текущем сезоне он сыграл 14 матчей и отдал 1 результативную передачу.