Испания

Форвард Барселоны Неймар не будет привлечен к уголовной ответственности за финансовые махинации.

Суд в Испании отклонил апелляцию игрока по делу о его переходе из Сантоса в Барселону в 2013 году. Футболиста Барселоны подозревают в финансовых махинациях, а прокуроры требуют для Неймара тюремное заключение на два года.

Компания NN Consultoria, представляющая интересы Неймара в суде, заявила, что их клиент не сядет за решетку.

"Неймар не сядет в рюрьму. В конце этого процесса будет признано отсутствие состава преступления в действиях нашего клиента", — приводит текст заявления Marca.