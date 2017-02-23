Форвард Барселоны Неймар не будет привлечен к уголовной ответственности за финансовые махинации.
Неймар, Getty Image
23 февраля 2017, 16:40
Суд в Испании отклонил апелляцию игрока по делу о его переходе из Сантоса в Барселону в 2013 году. Футболиста Барселоны подозревают в финансовых махинациях, а прокуроры требуют для Неймара тюремное заключение на два года.
Компания NN Consultoria, представляющая интересы Неймара в суде, заявила, что их клиент не сядет за решетку.
"Неймар не сядет в рюрьму. В конце этого процесса будет признано отсутствие состава преступления в действиях нашего клиента", — приводит текст заявления Marca.