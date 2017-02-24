Бывший игрок Малаги, ныне выступающий за Мадридский Реал, полузащитник Иско готов покинуть Бернабеу этим летом из-за недостатка игрового времени.

Альба заявил, что был бы рад видеть своего партнера по национальной сборной Испании в Барселоне.

"У нас приветствуются все хорошие футболисты. Я высоко оцениваю Иско, знаю его еще с тех пор, как мы вместе выступали за Валенсию, он имеет много отличных качеств".

В этом сезоне Иско провел за Реал 24 матча, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

Отметим, что только двенадцать игроков играли за Барселону после пребывания в мадридской команде.