Испания
24 февраля 2017, 11:42
Альба хочет видеть Иско в Барселоне
Защитник Барселоны Хорди Альба будет доволен, если его клуб решит подписать полузащитника Реала Иско.
Хорди Альба, Marca
24 февраля 2017, 11:42
Бывший игрок Малаги, ныне выступающий за Мадридский Реал, полузащитник Иско готов покинуть Бернабеу этим летом из-за недостатка игрового времени.
Альба заявил, что был бы рад видеть своего партнера по национальной сборной Испании в Барселоне.
"У нас приветствуются все хорошие футболисты. Я высоко оцениваю Иско, знаю его еще с тех пор, как мы вместе выступали за Валенсию, он имеет много отличных качеств".
В этом сезоне Иско провел за Реал 24 матча, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.
Отметим, что только двенадцать игроков играли за Барселону после пребывания в мадридской команде.