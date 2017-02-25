Испания

Полузащитник Реала Иско не сможет перебраться в стан Барселоны, наиболее принципиального соперника Сливочных.

Контракт Иско с Реалом истекает через 16 месяцев. Стороны еще не обсуждали продление соглашения, а сам хавбек не исключает уход, т.к. желает играть больше.

По информации испанских СМИ, в последние недели Барселона начала изучать ситуацию Иско. Однако Mundo Deportivo сообщило, что в контракте Иско прописан "антибарселоновский пункт", который запрещает ему уход в Барсу. Издание уверяет, что Реал прописывает этот пункт в контрактах всех своих футболистов.

В нынешнем сезоне Иско занимает лишь 16-е место среди футболистов Реала по количеству игрового времени во всех турнирах. На счету испанца 1346 минут, что на 13 меньше, чем у Гарета Бэйла, который пропустил 3 месяца из-за травмы лодыжки.